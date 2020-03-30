Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 6 км

30.03.20 07:46

© РИА Новости. Евгений Нескромный

30 марта. Interfax-Russia.ru - Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 6 км над уровнем моря, сообщила в понедельник Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Это событие на вулкане произошло в понедельник утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся более чем на 150 км к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установил для Ключевского один из наиболее угрожающих - оранжевый цветовой код опасности для авиации. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевской не проходят.

В главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в населенных пунктах края не зарегистрировано.