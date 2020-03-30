Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 1,5 тыс. га

30.03.20 07:55

© РИА Новости. Владимир Коцюба-Белых

30 марта. Interfax-Russia.ru - За выходные дни площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла с 5 га до 1,5 тыс. га, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана" в понедельник.

По данным ведомства, на утро 30 марта в России зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 1 тыс. 542 га. При этом большая часть площади, охваченной огнем, на территории Хабаровского края. В регионе зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 1 тыс. 434 га.

В Забайкальском крае -5 лесных пожаров на 62 га лесных угодий. В Еврейской АО - 3 пожара на площади 46 га.

На тушении лесных пожаров задействовано 646 человек, 186 единиц техники, 2 воздушных судна на мониторинге, на тушении - 3 воздушных судна, говорится в сообщении Авиалесохраны.