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30.03.20 07:55
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае выросла до 1,5 тыс. га
По данным ведомства, на утро 30 марта в России зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 1 тыс. 542 га. При этом большая часть площади, охваченной огнем, на территории Хабаровского края. В регионе зарегистрировано 5 лесных пожаров на площади 1 тыс. 434 га.
В Забайкальском крае -5 лесных пожаров на 62 га лесных угодий. В Еврейской АО - 3 пожара на площади 46 га.
На тушении лесных пожаров задействовано 646 человек, 186 единиц техники, 2 воздушных судна на мониторинге, на тушении - 3 воздушных судна, говорится в сообщении Авиалесохраны.
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