Мигрантов, которые не могут покинуть Сахалин из-за отмены авиарейсов в другие страны, легализуют

30.03.20 07:57

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 марта. Interfax-Russia.ru - Мигрантам, которые вынуждены оставаться в Сахалинской области до восстановления авиасообщения с другими странами, помогут легализоваться, сообщает пресс-служба мэрии Южно-Сахалинска.

По ее данным, этот вопрос обсудили в конце прошлой недели на заседании общественной палаты региона с участием представителей диаспор, сотрудников отдела по вопросам миграции и общественников.

"Принято решение - позволить всем мигрантам, у которых истекает или уже закончился разрешенный срок временного пребывания, легализоваться до момента восстановления авиасообщения без каких-либо санкций. После того, как рейсы в другие страны разрешат, мигранты смогут покинуть РФ без процедуры выдворения и штрафов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Южно-Сахалинске остались мигранты, которые не могут вернуться домой, так как с 27 марта в России прекращено пассажирское авиасообщение с другими странами из-за коронавируса.