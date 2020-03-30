11 предприятий Приморья получат в 2020 г. субсидию на переобучение своих специалистов в рамках нацпроекта

30.03.20 08:06

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 марта. Interfax-Russia.ru - 11 предприятий Приморского края смогут получить в 2020 году субсидию в размере 100% на переобучение своих специалистов в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Субсидия в размере 50% от планируемых расходов будет перечислена после оформления необходимых документов и включения работодателя в состав участников проекта. Остальные 50% будут возмещены предприятию после завершения обучения. В 2020 году на эти цели будет направлено почти 21,4 млн рублей", - сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Важное условие получения второй части выплаты - сохранение занятости переобучившихся сотрудников.

По информации министерства труда и социальной политики Приморья, приведенной в сообщении, средства могут быть направлены на оплату обучения сотрудников, выплату стипендии специалистам, находящемся в режиме неполного рабочего времени, приостановки работ или в отпуске без сохранения заработной платы.

В случае обучения сотрудников за пределами Приморского края будут оплачены расходы на проезд к месту обучения и обратно, расходы по найму жилого помещения и суточные расходы в установленном порядке.

Чтобы получить субсидию в рамках национального проекта, работодателям необходимо обратиться в министерство труда и социальной политики Приморского края, заключить соглашение и предоставить расчет планируемых расходов на обучение своих сотрудников.

От региона в состав участников нацпроекта уже вошли предприятия сфер логистики, водоснабжения и водоотведения, обрабатывающих производств.

По словам главы краевого министерства труда и социальной политики Светланы Красицкой, важно обеспечить опережающее обучение специалистов и повысить их конкурентоспособность на рынке труда для предприятий различных отраслей.