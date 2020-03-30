Минпромторг отменил промышленную выставку ИННОПРОМ, проводимую в июле в Екатеринбурге

30.03.20 08:12

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Минпромторг принял решение отменить международную промышленную выставку ИННОПРОМ, которая должна была пройти с 7 по 10 июля 2020 г. в Екатеринбурге, говорится в сообщении министерства.

"Решение об отмене выставки связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - поясняют в Минпромторге.

ИННОПРОМ - одно из самых масштабных промышленных событий России. Выставка проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года и является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России отмечают в министерстве. В 2019 году ИННОПРОМ привлек более 43 тыс. посетителей. 90 стран мира приняли участие в ИННОПРОМ в качестве экспонентов, делегатов, почетных гостей и представителей бизнеса.

"Минпромторг России как организатор ИННОПРОМа заботится о здоровье гостей и участников выставки, благодарит всех партнеров мероприятия за начатую подготовительную работу и надеется на дальнейшее сотрудничество", - подчеркивает в ведомстве.