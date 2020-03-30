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Коронавирус обнаружен в 62 из 85 российских регионов

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 марта. Interfax-Russia.ru - Почти три четверти российских регионов сообщили об обнаружении заболевших новой коронавирусной инфекцией Covid-19, однако распределение вируса по стране неоднородно: почти три четверти всех случаев приходится на Москву и Московскую область.

По состоянию на утро 28 марта, всего в России зафиксировано 1264 случая коронавирусной инфекции, прирост по стране за сутки 27-28 марта составил +228 случаев. Из них в Москве 817 случаев (прирост +114 за сутки), в Подмосковье - 85 случаев (+36); таким образом, в сумме на Москву и область приходится более 70% всех диагнозов (902, или 71,3%) и 65,7% новых случаев (+150).

Ни один другой регион или группа регионов пока не находятся в такой же ситуации.

Так, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область приходится лишь 3,4% от общего числа диагнозов в стране (37 (+11) в Петербурге, 7 (+4) в Ленобласти) и 6,5% новых случаев (+15). Свердловская область, в по числу зарегистрированных находящаяся на четвертом месте (после Москвы, Московской области и Петербурга), отчиталась о 24 случаях (+4), что составляет всего 1,8%. Республика Крым и город федерального значения Севастополь - это в сумме 20 случаев (15 и 5 соответственно) или 1,5%. Краснодарский край - 1,3% (17, +8), Самарская область, Якутия и Татарстан, где отмечено по 14 случаев - это по 1,1% от общего числа. На все остальные регионы в стране в сумме приходится 215 диагнозов, или 17%; в каждом отдельно взятом регионе - менее 1%.

Два региона с наибольшим числом случаев - Москва и Подмосковье - демонстрируют неодинаковую динамику прироста. В случае с Москвой, показатель числа новых случаев, выявляемых каждый день, прирастает с 21 марта стремительно, но достаточно однородно, без сильных всплесков. В Подмосковье же заметны два резких взлета: это 21 марта (с +18 до +35) и 28 марта (с +49 до +85). Прирост в Подмосковье еще отстает от Москвы на четверть (+85 и +114), но наметилась тенденция к сокращению разрыва.

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом зависеть от того, насколько эффективными будут принятые на федеральном и региональном уровнях меры по сдерживанию инфекции, в частности, объявленные президентом РФ нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля. Накануне вице-президент РАН Владимир Чехонин заявил, что в ближайшие дни специалисты смогут оценить, как действуют карантинные меры в России, и тогда станет понятно, когда в стране ждать пика заболеваемости Covid-19 и по какому сценарию пойдет страна - по итальянскому или по китайскому.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России не зарегистрированы тест-системы на новую коронавирусную инфекцию, которые предполагают анализ крови пациента.

"Мы не проводим анализы с помощью забора крови, у нас такие тест-системы не зарегистрированы. И в данном случае мы уполномочены сказать, что если такие факты есть, то это нарушение", - сказала Голикова журналистам в субботу. Так вице-премьер прокомментировала информацию о том, что якобы в России есть тесты на коронавирус с забором крови, которые долго дают результат.

В России зарегистрированы несколько тест-систем на обнаружение коронавируса COVID-19 на основе метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), они в большинстве своем предполагают взятие мазка из ротоглотки.

Голикова считает, что необходимости сдавать тесты на новую коронавирусную инфекцию всем подряд нет: его все равно придется подтверждать снова и снова.

"Мы говорим, что от этого можно воздержаться (тем, кто не входит в группу риска - ИФ), поскольку в этом необходимости нет. Мы же живем, общаемся, и вот это беспокойство - тогда придется каждый день подтверждать, для того, чтобы быть на 100% уверенным, что ты не болен", - сказала Голикова журналистам.

По ее словам, делать тест следует все-таки в первую очередь приехавшим из-за рубежа с симптомами ОРВИ и тех, кто контактировал с ними. Остальным же рекомендуется воздержаться.

В России, как сообщалось, тесты на COVID-19 начали проводить платно для всех желающих две лаборатории: "Гемотест" и "Хеликс".

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