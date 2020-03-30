В Омске зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом

30.03.20 08:29

Фото Александра Левчука

30 марта. Interfax-Russia.ru - Первые случаи заражения коронавирусом выявлены в Омске: вирус обнаружен у семьи из трех человек, прилетевшей из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Омичи прилетели 15 марта рейсом S7 2563, после чего семья находилась на домашнем карантине. Взятый на 10 день согласно эпидемиологическим нормам тест на коронавирус оказался положительным, и зараженные были немедленно помещены в специально отведенный бокс инфекционной больницы.

В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Установлены лица, имевшие контакт с этой семьей. В настоящее время все они находятся в режиме изоляции, говорится в сообщении.

В минувшие выходные в Омск прибыли еще два рейса из Таиланда с 610 омичами. Каждый прилетевший был осмотрен, произведена термометрия, взяты данные по месту карантина. Двое пассажиров из здания аэропорта отправились в обсервацию.

На сегодня в Омской области под домашним наблюдением находятся 6265 человек. 21 омич - в стационаре инфекционной больницы. В это число входят и трое с подтвердившимся диагнозом.