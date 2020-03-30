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30.03.20 08:29
В Омске зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Омичи прилетели 15 марта рейсом S7 2563, после чего семья находилась на домашнем карантине. Взятый на 10 день согласно эпидемиологическим нормам тест на коронавирус оказался положительным, и зараженные были немедленно помещены в специально отведенный бокс инфекционной больницы.
В настоящее время состояние больных удовлетворительное. Установлены лица, имевшие контакт с этой семьей. В настоящее время все они находятся в режиме изоляции, говорится в сообщении.
В минувшие выходные в Омск прибыли еще два рейса из Таиланда с 610 омичами. Каждый прилетевший был осмотрен, произведена термометрия, взяты данные по месту карантина. Двое пассажиров из здания аэропорта отправились в обсервацию.
На сегодня в Омской области под домашним наблюдением находятся 6265 человек. 21 омич - в стационаре инфекционной больницы. В это число входят и трое с подтвердившимся диагнозом.
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