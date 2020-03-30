Военные инженеры ЦВО завершили подрывы льда на малых реках Урала

30.03.20 08:38

© РИА Новости. Андрей Александрович

30 марта. Interfax-Russia.ru - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили подрывы льда на малых реках Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО в понедельник.

"Военнослужащие подрывных групп гвардейской танковой дивизии ЦВО завершили подрывы ледяного полотна в Бреденском и Варненском районах Челябинской области, наиболее подверженных затоплению во время весеннего половодья. Всего военные инженеры ЦВО при проведении работ использовали более 500 килограммов взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Решение о подрыве ледяного полотна на реках было принято командующим войсками ЦВО Александром Лапиным после соответствующего обращения региональных властей.