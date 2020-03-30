Жителей городов ДФО через громкоговорители призывают оставаться дома

30.03.20 08:39

© РИА Новости. Вадим Жернов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Жителей ряда городов Дальнего Востока через громкоговорители просят соблюдать режим самоизоляции в связи с объявленной президентом РФ нерабочей неделей из-за ситуации с коронавирусом.

"Граждане, внимание! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните - от вас зависит здоровье вас и ваших близких", - объявляют из громкоговорителей по несколько раз в Южно-Сахалинске.

В Благовещенске также призывают жителей не выходить из дома.

"...Необходимо соблюдать рекомендации медиков, не выходить из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение - это жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса", - призывают жителей столицы Амурской области.

Информация по громкой связи будет доводиться до жителей четыре раза в день с 9:00 до 18:00.

Как сообщалось, на Сахалине в минувшие выходные подтверждены первые 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией (трое сахалинцев и один гражданин КНР). В Амурской области первый инфицированный выявлен в минувшее воскресенье.