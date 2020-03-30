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30.03.20 08:39
Жителей городов ДФО через громкоговорители призывают оставаться дома
"Граждане, внимание! В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции. Помните - от вас зависит здоровье вас и ваших близких", - объявляют из громкоговорителей по несколько раз в Южно-Сахалинске.
В Благовещенске также призывают жителей не выходить из дома.
"...Необходимо соблюдать рекомендации медиков, не выходить из дома без крайней необходимости. Ваше ответственное поведение - это жизненно важно. Соблюдайте эти правила, чтобы сохранить здоровье и остановить распространение коронавируса", - призывают жителей столицы Амурской области.
Информация по громкой связи будет доводиться до жителей четыре раза в день с 9:00 до 18:00.
Как сообщалось, на Сахалине в минувшие выходные подтверждены первые 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией (трое сахалинцев и один гражданин КНР). В Амурской области первый инфицированный выявлен в минувшее воскресенье.
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