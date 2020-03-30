Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки

30.03.20 08:43

© РИА Новости. Владимир Смирнов

30 марта. Interfax-Russia.ru - В московскую больницу №40 в Коммунарке, специализирующуюся на коронавирусе COVID-19, за сутки поступило 28 больных, выписаны восемь человек, два человека скончались, сообщил в понедельник главный врач Денис Проценко.

"Летальных исхода - два", - сообщил медик.

По его словам, одному скончавшемуся пациенту было 80 лет, у него была сердечная недостаточность, пневмония, больной провел четверо суток на аппарате искусственной вентиляции легких.

Другому скончавшемуся пациенту было 69 лет. Он поступил с диагнозом пневмония, сахарный диабет. Больной провел на аппарате искусственного дыхания трое суток, сообщил Проценко на свой странице в Фейсбуке.

По его информации, на лечении в больнице находятся 348 человек. Из них 193 человек с заражением COVID-19 (78 подтверждённых, 115 вероятных), сообщил главврач.

"Из них с диагнозом пневмония - 175", - написал Проценко.

Он добавил, что в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 19 человек, на ИВЛ находятся пять человек, из них у четверых подтвержден COVID-19.

По данным на 29 марта, в Москве коронавирусом заразились 1014 человека, 28 выздоровели, шесть скончались.