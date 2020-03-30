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30.03.20 09:24
Мурманская область вводит режим самоизоляции для всех жителей
"С 12.00 мск 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья", - говорится в сообщении.
Региональные власти рекомендуют жителям Заполярья ограничить передвижения. Разрешено выходить из дома в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять питомца на расстоянии не более 100 метров от дома. Еще в перечень исключений занесено обращение в больницу при наличии угрозы жизни и здоровью, а также выход на работу, если работодатель не перешёл на дистанционный режим.
На улице северянам рекомендуется держаться на расстоянии полутора метров.
"Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы", - предупреждают в оперштабе.
Ранее власти Мурманской области ввели карантин на территории Кировска и Апатитов с 29 марта по 12 апреля включительно. Также въезд только по приписке через КПП будет организован в Мончегорск и Ковдор до 12 апреля включительно, в Ура-губу и Териберку - до особого распоряжения.
По данным оперштаба, по состоянию на вечер воскресенья, в Мурманской области четверо пациентов с коронавирусом: три случая в Апатитах, один случай в Мончегорске. Ещё у 18 человек предварительно положительные результаты анализа.
Ранее в воскресение оперштаб сообщил, что из больницы в Мурманске выписан 19-летний гражданин Ирландии, который стал первым в регионе пациентом с коронавирусом. Он был госпитализирован 16 марта, 19 марта его диагноз был подтвержден.
В Мурманской области закрыты гостиницы, пансионаты, турбазы, санатории и хостелы, торговые центры (за исключением гипермаркетов), кинотеатры, салоны красоты, бани.
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