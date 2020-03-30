Мурманская область вводит режим самоизоляции для всех жителей

30.03.20 09:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 марта. Interfax-Russia.ru - В Мурманской области для профилактики распространения коронавируса вводится режим самоизоляции, сообщает оперативный штаб региона в понедельник.

"С 12.00 мск 30 марта режим "сидим дома" распространяется на всех граждан. Специальные меры рекомендуется соблюдать для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса на территории Заполярья", - говорится в сообщении.

Региональные власти рекомендуют жителям Заполярья ограничить передвижения. Разрешено выходить из дома в ближайший магазин или аптеку, чтобы вынести мусор или выгулять питомца на расстоянии не более 100 метров от дома. Еще в перечень исключений занесено обращение в больницу при наличии угрозы жизни и здоровью, а также выход на работу, если работодатель не перешёл на дистанционный режим.

На улице северянам рекомендуется держаться на расстоянии полутора метров.

"Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы", - предупреждают в оперштабе.

Ранее власти Мурманской области ввели карантин на территории Кировска и Апатитов с 29 марта по 12 апреля включительно. Также въезд только по приписке через КПП будет организован в Мончегорск и Ковдор до 12 апреля включительно, в Ура-губу и Териберку - до особого распоряжения.

По данным оперштаба, по состоянию на вечер воскресенья, в Мурманской области четверо пациентов с коронавирусом: три случая в Апатитах, один случай в Мончегорске. Ещё у 18 человек предварительно положительные результаты анализа.

Ранее в воскресение оперштаб сообщил, что из больницы в Мурманске выписан 19-летний гражданин Ирландии, который стал первым в регионе пациентом с коронавирусом. Он был госпитализирован 16 марта, 19 марта его диагноз был подтвержден.

В Мурманской области закрыты гостиницы, пансионаты, турбазы, санатории и хостелы, торговые центры (за исключением гипермаркетов), кинотеатры, салоны красоты, бани.