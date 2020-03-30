Коронавирус у главврача онкодиспансера в Прикамье не подтвердился

30.03.20 08:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 марта. Interfax-Russia.ru - Главный врач Пермского краевого онкологического диспансера, госпитализированный с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, не инфицирован, сообщается в официальном телеграм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"У главврача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его супруги нет признаков коронавируса. Это показали углубленные исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска", - говорится в сообщении.

Мезенцева госпитализировали на прошлой неделе в изолированный бокс инфекционной больницы. У него подозревали заражение COVID-19 после возвращения из другой страны. При этом у него не было никаких признаков ОРВИ.

В настоящее время в регионе выявлено 11 завозных случаев заражения коронавирусом.

По данным Минздрава, на утро понедельника двое из заразившихся находятся в состоянии средней степени тяжести, у них диагностирована пневмония. Еще один пациент находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние ухудшилось, в том числе на фоне онкологического заболевания.

К утру понедельника в крае 3755 человек находились на домашнем карантине, еще 49 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус. Погибших в результате заражения нет.