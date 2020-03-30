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30.03.20 08:59
Коронавирус у главврача онкодиспансера в Прикамье не подтвердился
"У главврача пермского онкодиспансера Максима Мезенцева и его супруги нет признаков коронавируса. Это показали углубленные исследования, проведенные в лаборатории Новосибирска", - говорится в сообщении.
Мезенцева госпитализировали на прошлой неделе в изолированный бокс инфекционной больницы. У него подозревали заражение COVID-19 после возвращения из другой страны. При этом у него не было никаких признаков ОРВИ.
В настоящее время в регионе выявлено 11 завозных случаев заражения коронавирусом.
По данным Минздрава, на утро понедельника двое из заразившихся находятся в состоянии средней степени тяжести, у них диагностирована пневмония. Еще один пациент находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние ухудшилось, в том числе на фоне онкологического заболевания.
К утру понедельника в крае 3755 человек находились на домашнем карантине, еще 49 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус. Погибших в результате заражения нет.
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