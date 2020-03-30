В Ингушетии отменили пятничную молитву из-за пандемии коронавируса

30.03.20 09:01

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Ингушские богословы по итогам встречи с представителями медицинских учреждений республики приняли коллективное обращение, в котором призвали прихожан не приходить в мечети для совершения молитв из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил член совета алимов при Насыр-Кортской мечети Мухаммад Тамасханов журналистам.

"После беседы с нашими врачами об угрозе распространения в республике коронавируса принято решение временно отменить проведение пятничной молитвы, на которую собираются десятки тысячи человек", - сказал Тамасханов.

При этом он отметил, что это касается и других обязательных молитв, совершаемых в исламских храмах в другие дни. Муэдзин во время азана будет призывать людей не приходить в мечеть.

Тамасханов также призвал единоверцев согласно принятому решению отказаться от рукопожатий при приветствии по исламской традиции.

Как сообщили агентству в ингушском муфтияте, в республике на карантин закрыты все медресе, исламский университет и исламский институт.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг " в республиканском оперативном штабе, по состоянию на 29 марта под медицинским наблюдением в условиях самоизоляции на дому находились 498 человек, прибывших в республику из заграничных поездок.

Из них снято наблюдение, по истечении 14 дней, при отсутствии какой-либо симптоматики с 246, остаются под наблюдением 252.