Жителям Московской области с 30 марта запретили выходить из домов

30.03.20 09:19

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Московской области с понедельника, 30 марта, ограничили выход жителей региона из своих домов из-за угрозы распространения COVID-19, сообщил подмосковный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.

"Ситуация с коронавирусом постепенно осложняется. Для защиты здоровья жителей региона Андрей Воробьев принял дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса. (...) Граждане не должны покидать дома", - говорится в сообщении.

Исключительные случаи, когда жители Подмосковья могут выходить из своего жилья: обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если работа не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м. от дома.

Кроме того, власти обязали жителей Московской области соблюдать социальную дистанции на расстоянии не менее 1,5 м., за исключением поездки на такси. Региональные организации должны обеспечить возможность для дистанцирования путем введения специального режима посещения или нанесения соответствующей разметки.

Въезд и выезд в Подмосковье пока не ограничен.

По решению региональных властей жители Московской области с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также те, кто помогает предотвратить распространение инфекции, получат противовирусные препараты бесплатно. Подмосковные безработные с апреля будут получать выплаты в общем размере 15 тыс. руб.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, когда будут приняты меры, вводящие ответственность за нарушение режима самоизоляции, в Мособлдуме сообщили, что данный вопрос регулируется федеральным законодательством.

"Меры такого рода регулируются федеральным законодательством. Дождемся позиции Государственной думы - во вторник у коллег на повестке дня рассмотрение пакета законопроектов, связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса", - привели в пресс-службе слова председателя областного парламента Игоря Брынцалова.