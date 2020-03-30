Шесть больниц подготовлены для заразившихся COVID-19 в Тульской области

30.03.20 09:28

© РИА Новости. Константин Михальчевский

30 марта. Interfax-Russia.ru - В Тульской области подготовлены шесть медицинских учреждений для госпитализации заразившихся и с подозрением на заражение новой коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба облправительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Алексея Эрка.

"В областной клинической больнице, городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д.Я.Ваныкина, городской больнице №11 и Новомосковской городской клинической больнице уже находятся больные коронавирусом туляки. Определены другие медучреждения, на базе которых будут развернуты дополнительные койки", - цитирует пресс-служба Эрка.

По словам министра, всего будут оборудованы 733 инфекционные койки, 30% из них должны быть развернуты к 3 апреля. Медучреждения, в которых находятся больные, оснащены необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами. Идет оснащение тех медицинских организаций, где будет развернут дополнительный коечный фонд.

По словам губернатора Алексея Дюмина, в регионе приняты ряд ограничительных мер, которые необходимы для предотвращения распространения инфекции.

"Ситуация находится под контролем и будут предприниматься дальнейшие шаги по обеспечению системы здравоохранения всем необходимым", - отметил Дюмин.

Губернатор подчеркнул, что только путем разрыва социальных связей в этот период можно затормозить рост заболеваемости. "При этом в нерабочую неделю необходимо организовать стабильное функционирование предприятий системы жизнеобеспечения, магазинов, где продаются товары первой необходимости", - отметил глава региона.

В настоящее время в Туле проводится дезинфекция общественного транспорта и улиц города. С понедельника будут дезинфицироваться остановочные павильоны, опоры освещения.

Всего на сегодняшний день в области зарегистрировано 11 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них шесть человек прибыли из эпидемиологически неблагополучных стран, остальные - из близкого окружения заболевших.