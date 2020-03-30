Первый случай коронавируса подтвержден в Северстали

30.03.20 09:31

© РИА Новости. Александр Кондратюк

30 марта. Interfax-Russia.ru - В компании "Северсталь" подтвержден первый случай коронавируса у одного из сотрудников.

"Московский референс-центр подтвердил инфицирование коронавирусом двух череповчан, которые находились на базе отдыха в Торово. Речь идет о топ-менеджере "Северстали" и его жене", - говорится на сайте администрации Череповца.

В пятницу "Северсталь" сообщила об определении предварительного диагноза у сотрудника в Череповце по результатам проведенного теста на коронавирус. "Заболевший сотрудник изолирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщала пресс-служба "Северстали" 27 марта. - Это один из сотрудников "Северстали", который приехал из Москвы в командировку в Череповец, и его жена. Круг контактов заразившихся определен, они изолированы, проводятся тесты. Пациент не контактировал напрямую с производственным персоналом".

В Череповце и во всей Вологодской области ввели карантин и дополнительные ограничительные мероприятия. Закрыты все объекты с массовым пребыванием людей (в том числе ТРЦ, кафе и рестораны), за исключением аптек, продовольственных магазинов и предприятий жизнеобеспечения. Приостановлена работа учреждений допобразования, спортивных объектов, бассейнов, фитнес-центров. Продолжает действовать строгое требование ко всем вологжанам, вернувшимся из-за рубежа, оставаться дома в течение 14 дней в режиме самоизоляции.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания. Флагманский актив - "Череповецкий металлургический комбинат". Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,02% акций. В свободном обращении находится 21,51%, 1,47% приходится на казначейские акции.