Мишустин призвал ввести в регионах РФ карантин, аналогичный московскому

30.03.20 09:37

© РИА Новости. Алексей Дружинин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в Москве, в своих регионах.

"Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Он напомнил, что указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. "Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - сказал Мишустин.

Премьер-министр призвал не снижать темпы борьбы с коронавирусом, заметив, что меры, которые принимает правительство и озвучены президентом, оправданы.

На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил о том, что с 30 марта в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя. "Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", - сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что основная задача правительства - "работать на опережение, минимизировать распространение вируса".

"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. И, подчеркну, что эти решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал премьер.

Глава правительства подчеркнул, что меры дают свои результаты. "Сейчас главное - не снижать этот темп и усиливать нашу работу", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что уже закрыты торговые центры, развлекательные учреждения, открыты лишь продуктовые магазины и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости, кафе и рестораны работают только в режимах "на вынос" и доставки.

"Также ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях", - сказал Мишустин, напомнив, что с 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.