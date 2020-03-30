|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.03.20 09:37
Мишустин призвал ввести в регионах РФ карантин, аналогичный московскому
"Прошу руководителей субъектов РФ обратить внимание на этот опыт и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Он напомнил, что указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. "Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - сказал Мишустин.
Премьер-министр призвал не снижать темпы борьбы с коронавирусом, заметив, что меры, которые принимает правительство и озвучены президентом, оправданы.
На совещании с вице-премьерами в понедельник он напомнил о том, что с 30 марта в соответствии с указом президента в России началась нерабочая неделя. "Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других", - сказал Мишустин.
Он подчеркнул, что основная задача правительства - "работать на опережение, минимизировать распространение вируса".
"Мы в режиме реального времени мониторим ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. И, подчеркну, что эти решения, которые были приняты - президента, правительства - были абсолютно оправданы, чтобы максимально защитить людей, чтобы наша система здравоохранения справлялась с лечением заболевших", - сказал премьер.
Глава правительства подчеркнул, что меры дают свои результаты. "Сейчас главное - не снижать этот темп и усиливать нашу работу", - сказал Мишустин.
Премьер напомнил, что уже закрыты торговые центры, развлекательные учреждения, открыты лишь продуктовые магазины и магазины, которые торгуют товарами первой необходимости, кафе и рестораны работают только в режимах "на вынос" и доставки.
"Также ужесточается ответственность за нарушения карантинных мер. Правительство одобрило соответствующие поправки в кодекс РФ об административных правонарушениях", - сказал Мишустин, напомнив, что с 30 марта введены ограничения на передвижения всех видов транспорта через госграницу России, включая и сухопутную часть с Белоруссией.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket