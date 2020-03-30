Пригородные автобусы в Хабаровске ограничили из-за коронавируса

30.03.20 09:42

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Ряд пригородных автобусных маршрутов в Хабаровске отменен на всю предстоящую неделю, перевозчики перешли на режим выходного дня.

Как сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в администрации автовокзала, пассажиропоток на пригородных автобусных маршрутах заметно снизился из-за объявленных карантинных мер.

"Пригородные автобусы всю неделю будут ходить по расписанию выходного дня. Это значит, что на некоторых маршрутах количество автобусов сокращено, а, например, автобусы до поселков 34 км, 14 км, и до Гаровки-2, куда пассажиров доставляли рейсы №101-П, 105, 129, на этот период отменены", - сказала сотрудник автовокзала Ирина Тимченко.

По ее словам, междугородние рейсы в то же время продолжат выходить в рейсы в обычном режиме. По этим направлениям снижения пассажиропотока пока не отмечено.

"Комсомольские (в Комсомольск-на-Амуре - ИФ) автобусы полные идут. Приморье, а также города Хабаровского края - Вяземский, Лучегорск, Бикин - тоже пока востребованы. Все автобусы проходят дезинфекцию", - добавила Тимченко.

В режиме выходного дня также работает городской транспорт в Хабаровске, сообщает в свою очередь пресс-служба мэрии. Количество подвижного состава снижено примерно на 20%.

В понедельник жителей города обслуживают 24 трамвая, 16 троллейбусов и 478 автобусов.

При этом, если в пиковые часы транспорта хватать не будет, на это время будут выпущены дополнительные рейсы, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, в целях предотвращения угрозы распространения вируса президент объявил текущую неделю выходной. "Объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля", - сказал Путин.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе, медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские, финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу.