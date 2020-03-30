|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.03.20 09:49
Мишустин пообещал поддержать отрасли, наиболее пострадавшие из-за ситуации с COVID-19
"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что помощь будет оказана транспортной сфере - авто- и авиаперевозкам, деятельности аэропортов. Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющих вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.
Мишустин сообщил о принятии мер поддержки для организаций, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, туризме, гостиничном бизнесе, предпринимателям, занимающимся общественным питанием.
"Кроме того, в списке организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, и конечно вся сфера бытовых услуг - химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские, другие предприятия", - сказал Мишустин.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket