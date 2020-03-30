Мишустин пообещал поддержать отрасли, наиболее пострадавшие из-за ситуации с COVID-19

30.03.20 09:49

© РИА Новости. Артур Лебедев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ окажет поддержку наиболее пострадавшим отраслям в связи с коронавирусом, в том числе культурно-досуговой сфере, сообщил премьер Михаил Мишустин.

"Правительство будет оказывать первоочередную адресную поддержку наиболее пострадавшим отраслям как в рамках антикризисного плана, так и за счет тех мер, которые мы разработали для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.

Он отметил, что помощь будет оказана транспортной сфере - авто- и авиаперевозкам, деятельности аэропортов. Подписано распоряжение о выделении из резервного фонда 1,5 млрд рублей на компенсацию затрат авиаперевозчикам, осуществляющих вывоз людей из стран, где ситуация с распространением коронавирусной инфекции развивается по неблагоприятному сценарию.

Мишустин сообщил о принятии мер поддержки для организаций, которые работают в сфере культуры, досуга, развлечений, физкультуры и спорта, туризме, гостиничном бизнесе, предпринимателям, занимающимся общественным питанием.

"Кроме того, в списке организации дополнительного образования, негосударственные образовательные учреждения, и конечно вся сфера бытовых услуг - химчистки, парикмахерские, ремонтные мастерские, другие предприятия", - сказал Мишустин.