Власти Прикамья на неделю ограничат время продажи алкоголя

30.03.20 09:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Пермского края с понедельника на несколько часов сокращают время продажи алкогольной продукции, а также расширяют перечень услуг, которые должны на неделю приостановить свою работу, сообщается в официальном телеграм-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"Продуктовые магазины свою работу продолжат, однако краевые власти ограничат время продажи алкоголя. На неделе с 30 марта по 5 апреля его можно будет приобрести с 11:00 дня до 20:00", - говорится в сообщении.

Ранее алкоголь в магазинах можно было купить с 8:00 до 23:00.

Также на заседании оперштаба решено расширить перечень предприятий сферы услуг, которые с понедельника на неделю приостанавливают свою деятельность. В частности, под ограничения попали фотосалоны, салоны связи, ремонт обуви, оказание бытовых услуг и так далее.

"Приостанавливается оказание услуг, при предоставлении которых необходимо очное присутствие гражданина. При этом делается исключение для ритуальных, транспортных, медицинских услуг, услуг ЖКХ, а также услуг, имеющих неотложный характер", - отмечается в сообщении.

Кроме того, на дистанционную работу перейдут территориальные органы Минсоцразвития региона. Документы и консультации будут проводиться в онлайн режиме. Центры занятости населения также временно перейдут на удаленную работу.

Как сообщалось, в настоящее время в регионе выявлено 11 завозных случаев заражения коронавирусом. На утро понедельника двое из заразившихся находятся в состоянии средней степени тяжести, у них диагностирована пневмония. Еще один пациент находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние ухудшилось, в том числе на фоне онкологического заболевания.

К утру понедельника в крае 3755 человек находились на домашнем карантине, еще 49 человек госпитализированы с симптомами ОРВИ. У всех взяты анализы на коронавирус. Погибших в результате заражения нет.