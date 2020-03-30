Олючения света, газа и воды приостановлены в Ростове-на-Дону из-за COVID-19

30.03.20 09:58

© РИА Новости. Алексей Никольский

30 марта. Interfax-Russia.ru - На время самоизоляции большинства жителей Ростова-на-Дону из-за угрозы коронавируса в городе будут приостановлены плановые отключения света воды и газа, сообщает пресс-служба городской администрации.

"В связи со сложившейся обстановкой, введением режима повышенной готовности в городе и дистанционной работой граждан из дома, заместителем главы администрации города дано поручение по приостановке всех плановых ограничений потребителей. Режим действует до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сфера ЖКХ и энергетики работает в штатном режиме. Все аварийно-восстановительные бригады, структуры, обеспечивающие работу системы жизнеобеспечения, и диспетчерский состав переведены в усиленный режим работы.

В Ростовской области в настоящее время подтверждены два случая заражения коронавирусом. Первый - у женщины, вернувшейся из Таиланда 21 марта. Второй случай зарегистрирован у молодого человека, вернувшегося из Франции.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев с 16 марта ввел на территории региона режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.