В Курской области ограничили движение общественного транспорта из-за коронавируса

30.03.20 10:04

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Движение общественного транспорта ограничивается в Курской области с 30 марта по 12 апреля, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Мера вводится для предупреждения завоза и распространения нового типа коронавируса. Соответствующие изменения губернатор Курской области Роман Старовойт внес в распоряжение "О введении режима повышенной готовности".

"С 30 марта по 12 апреля в Курской области ограничивается движение общественного транспорта. Перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам регулярного сообщения будет вестись с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00 ежедневно. Кроме того, утром и вечером вдвое сократится количество рейсов общественного транспорта в Курске, Железногорске, Курчатове, Льгове и Щиграх", - говорится в сообщении.

Кроме того, распоряжением расширяется режим самоизоляции. Оставаться дома рекомендуется не только жителям региона старше 65 лет, но и тем, кто имеет хронические заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой систем, почек, органов дыхания и онкологию.

В настоящее время в Курской области заболевших коронавирусом не зарегистрировано. В изоляции на дому остаются 325 человек, прибывших из-за границы.

В областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко на обсервации находится один человек с подозрением на контакт с больным новой коронавирусной инфекцией, а также 22 пациента с ОРВИ, которые вернулись из-за рубежа. Их анализы находятся в работе.