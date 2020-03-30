Алтайское предприятие наладило выпуск дефицитных антисептиков

30.03.20 10:07

© РИА Новости. Нина Зотина

30 марта. Interfax-Russia.ru - Государственное унитарное предприятие "Фармация" (Республика Алтай) организовало производство востребованных на рынке антисептических средств, говорится в сообщении правительства региона.

"Раньше мы не делали такие растворы, к изготовлению приступили на прошлой неделе. Сейчас производим порядка 700 флаконов в сутки емкостью по 100 мл, есть возможность разливать раствор и по более вместительным емкостям", - сказал директор предприятия Александр Данилов, чьи слова приводятся в сообщении.

"Фармация" готовит два вида антисептических растворов: с глицерином - для рук (помимо глицерина, в составе 70%-й этиловый спирт, вода и перекись водорода) и с хлоргексидином - для обработки поверхностей.

С понедельника, 30 марта, раствор с глицерином начали выпускать в виде спрея для удобства в применении. "Этот раствор раскупают быстрее, заказали дополнительные флаконы, в том числе для выпуска в спрее", - сообщили в пресс-службе правительства республики.

Отмечается, что от предприятий и организаций региона поступает очень много заявок на ставшую дефицитной продукцию. Так, в аптеках жителям продают только по одному флакону в руки для того, чтобы избежать нехватки товара.

Выпуск продукции на госпредприятии не останавливается и в выходные дни. "В процессе задействованы все свободные люди. Помимо раствора мы продолжаем выпуск лекарственной продукции. С сегодняшнего дня началась практика у студентов-медиков, они также будут подключены к производству. Дефицита антисептического средства у нас (в регионе - ИФ) не предвидится", - сказал Данилов.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ГУП "Фармация" создано в 1989 году. Подконтрольно Минэкономразвития республики. Выручка компании в 2018 году (последние данные) составила 35,97 млн рублей, чистый убыток - 2,8 млн рублей.