Власти Камчатки рассмотрят вопрос об изоляции региона из-за коронавируса

30.03.20 10:20

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин дал поручение в рамках регионального штаба оценить идею прекращения авиасообщения между краем и другими регионами страны, сообщает в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Получил обращение по поводу прекращения сообщения с материком. Знаю, что некоторые камчатцы выступают в поддержку этого предложения. Я уже дал поручение в рамках регионального штаба оценить все "за" и "против", а также саму возможность принятия такой меры", - цитирует пресс-служба Илюхина.

Губернатор также отметил, что принятое решение будет озвучено в ближайшее время.

Обращение к губернатору с просьбой "закрыть" Камчатку на время распространения коронавируса опубликовано в понедельнике на сайте одной из платформ для гражданских инициатив. За несколько часов оно собрало около 2 тыс. подписей.