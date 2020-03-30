Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Калмыкии

30.03.20 10:24

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Первый случай инфицирования коронавирусом официально подтвердился у жителя Калмыкии, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики.

"Подтвержден первый случай заражения коронавирусом у жителя Калмыкии, прибывшего из Москвы ", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что еще по нескольким пациентам первичный анализ на коронавирус дал положительный результат, их анализы направлены для подтверждения в федеральный центр.

Ранее сообщалось о введении режима ЧС в Элисте из-за угрозы распространения коронавируса. Деятельность объектов массового скопления людей и пассажирские перевозки на территории города временно приостановлены. На период режима ЧС не будут функционировать салоны красоты, массажные кабинеты, СПА, солярии, бани, сауны и другие объекты, предполагающие присутствие людей.