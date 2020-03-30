Модульный медицинский госпиталь построят военные в Приморье за месяц

30.03.20 10:30

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Многофункциональный медицинский центр на 60 мест построят военные в Уссурийске к 30 апреля.

"В Восточном военном округе многофункциональный модульный медицинский центр центр на 60 койкомест появится в Уссурийске. Его строительство будет завершено до 30 апреля" - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как сообщалось, всего в России военные планируют построить 16 подобных модульных медицинских центров. Работы ведутся силами ведомственного военно-строительного комплекса, а также инженерных и железнодорожных войск.

Строительство ведется по поручению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами РФ Владимира Путина.

Специализированную медицинскую помощь в центрах смогут получать как военные, так и гражданское население. Штат и состав персонала госпиталей определены, сотрудники проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии Минобороны России.