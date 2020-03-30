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30.03.20 10:34

Порядка 31 тыс. туристов покинули Сочи после закрытия лыжных трасс

© РИА Новости. Артур Лебедев
30 марта. Interfax-Russia.ru - Туристы активно покидают Сочи после ужесточения мер против распространения коронавирусной инфекции на курорте.

"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, сейчас их число не превышает 21 тыс.", - сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник.

На сегодня запланирован организованный выезд еще нескольких тысяч гостей.

"Активный выезд туристов связан, в первую очередь, с запретом на работу всех средств размещения - отели, гостиницы и санатории не могут бронировать номера и заселять гостей до 1 июня", - говорится в сообщении.

"Мы благодарны туристам, которые нас услышали, отнеслись с пониманием к ситуации и своевременно изменили свои планы. Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором", - цитирует пресс-служба директора департамента курортов и туризма Сочи Светлану Батяйкину.

По ее данным, в период режима повышенной готовности мониторинговые группы Сочи выявили факты бронирования номерного фонда в Сочи через сайт Букинг.ком.

"Результаты мониторинга уже направлены в федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру города Сочи для принятия мер прокурорского реагирования", - отметила Батяйкина.

Как сообщалось, в Сочи запрещены все массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты. В два раза сократили количество общественного транспорта.

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