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30.03.20 10:34
Порядка 31 тыс. туристов покинули Сочи после закрытия лыжных трасс
"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, сейчас их число не превышает 21 тыс.", - сообщает пресс-служба горадминистрации в понедельник.
На сегодня запланирован организованный выезд еще нескольких тысяч гостей.
"Активный выезд туристов связан, в первую очередь, с запретом на работу всех средств размещения - отели, гостиницы и санатории не могут бронировать номера и заселять гостей до 1 июня", - говорится в сообщении.
"Мы благодарны туристам, которые нас услышали, отнеслись с пониманием к ситуации и своевременно изменили свои планы. Мониторинговые группы фиксируют уменьшение количества отдыхающих вдвое. Но теперь перед нами стоит задача наладить работу с частным сектором", - цитирует пресс-служба директора департамента курортов и туризма Сочи Светлану Батяйкину.
По ее данным, в период режима повышенной готовности мониторинговые группы Сочи выявили факты бронирования номерного фонда в Сочи через сайт Букинг.ком.
"Результаты мониторинга уже направлены в федеральную антимонопольную службу и в прокуратуру города Сочи для принятия мер прокурорского реагирования", - отметила Батяйкина.
Как сообщалось, в Сочи запрещены все массовые мероприятия, закрыты образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты. В два раза сократили количество общественного транспорта.
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