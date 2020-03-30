Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам

30.03.20 10:38

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что карантин, введённый указами мэра Москвы и губернатора Подмосковья, - логичное продолжение политики президента РФ Владимира Путина.

"Указами мэра Москвы и губернатора Московской области расширен режим повышенной готовности. Шаги, которые там предпринимаются, это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Начиная с понедельника в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне сообщил, что власти Московской области приняли решение о закрытии всех парков, детских площадок в регионе с 20:00 воскресенья.

"Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу", - сказал Воробьев в обращении к жителям.