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30.03.20 11:01

Власти Башкирии не исключили введение "сухого закона" на фоне эпидемии коронавируса

© РИА Новости. Владимир Астапкович
30 марта. Interfax-Russia.ru - Запрет на продажу алкоголя будет введен в Башкирии в случае роста числа случаев домашнего насилия и массовых беспорядков, сообщил глава республики Радий Хабиров.

"Если мы будем фиксировать рост каких-то общественных правонарушений, пойдут факты домашнего насилия, пожары, я объявлю сухой закон на территории республики", - сказал Хабиров на совещании правительства в понедельник.

Он поручил республиканскому Госкомторговли предоставить информацию о динамике продаж алкоголя.

Хабиров добавил, что в настоящее время не видит необходимости вводить запрет, но готов на крайние меры, "если кривая уйдет вниз, в негатив".

"Мы примем решение, будем оперативно реагировать на вызовы", - сказал он.

Глава Башкирии поручил межведомственному совету общественной безопасности следить за числом совершенных на территории региона преступлений, отметив, что в ряде иностранных государств фиксируются массовые беспорядки на фоне эпидемии коронавируса.

"В такие моменты всякая нечисть имеет свойство поднимать голову, появляются разного рода мошенники, могут появляться факты общественных правонарушений. За рубежом начались факты массовых беспорядков в ряде стран. Мы этого не допустим", - подчеркнул Хабиров.

По его словам, необходимо усилить патрулирование опустевших улиц Уфы для профилактики разбойных нападений.

Также глава республики предложил продолжить составлять протоколы в отношении жителей Башкирии, вернувшихся из заграницы и нарушивших режим самоизоляции, откладывая их рассмотрение "до лучших времен".

"Мы выписали несколько десятки протоколов в отношении лиц, которые нарушили режим. Пусть ни у кого не создается иллюзия, что мы победим коронавирус и это забудем. Привлечение к ответственности пойдет после карантина. Всех до единого обязательно накажем. Поэтому протоколы делать, до лучших времен откладывать", - сказал Хабиров.

По данным республиканского Минздрава, в Башкирии коронавирусная инфекция подтверждена у пяти местных жителей, в числе заболевших - подросток.

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