В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.03.20 11:07

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в регионах ЦФО

© РИА Новости. Максим Богодвид
30 марта. Interfax-Russia.ru - Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в минувшие выходные в ряде регионов Центральной России, состояние здоровья заболевших удовлетворительное, сообщают региональные власти.

"В Ивановской области диагноз коронавирусная инфекция официально поставлен семи пациентам. Из них по пяти пациентам, у которых ранее были положительные экспресс-тесты, 28 марта пришло подтверждение диагноза из федеральных лабораторий. Все граждане с подтвержденным диагнозом находятся в боксах Первой городской клинической больницы, состояние у них удовлетворительное, всю необходимую терапию они получают", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

По его словам, выявлены еще два человека с положительными экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию. Это пациенты, которые входили в круг контактов врача-нейрохирурга областной больницы. "На сегодняшний день оба эти пациента находятся также в боксах Первой городской клинической больницы, самочувствие у них хорошее, необходимое лечение проводится", - отметил Фокин.

В Липецкой области общее число лиц с диагнозом "коронавирусная инфекция" выросло до шести человек.

"Выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией (29 марта - ИФ). Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса. В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

В свою очередь, депутаты Липецкого облсовета по предложению руководителя исполнительной власти региона Игоря Артамонова увеличили объем средств резервного фонда администрации Липецкой области почти на 500 млн рублей. Эти средства в случае необходимости будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией - приобретение лекарств, дезинфицирующих средств, специального оборудования, тест-систем и профилактические меры.

Еще трое зараженных коронавирусом выявлено в Белгородской области, число зараженных COVID-19 в регионе выросло до пяти, сообщила журналистам в понедельник заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области - начальник управления организации медицинской помощи Ирина Николаева.

"Из четырех зараженных мужчин трое покидали РФ, у одного факт выезда за пределы страны отсутствует. Выезжавшие находились на режиме самоизоляции. Это жители Белгородского, Шебекинского и Алексеевского районов", - сказала Николаева.

По ее словам, круг контактных лиц установлен.

Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области была госпитализирована в Москве с коронавирусом. До этого она находилась в Италии, затем непродолжительное время - у своих родных в Белгороде, после чего приехала в Москву, где постоянно проживает. У неё была легкая степень тяжести заболевания. После выздоровления ее выписали. Контактировавшие с ней 14 человек, которые были госпитализированы в Белгороде, также здоровы и выписаны.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе выросло до трех.

"Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат был подтвержден", - написал он в соцсетях.

По его словам, заболевание проходит в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остается нормальная температура.

"Таким образом на данный момент в области три подтвержденных случая заболевания. Один человек выздоровел и выписан. Два проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время ожидаем их выздоровления", - отметил Шапша.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 14:12
В Москве вырос спрос на "санкционку" и бензин
.
  30.03.20 12:45
Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
.
  30.03.20 11:53
Собянин пообещал ежедневно ужесточать контроль за соблюдением карантина
.
  30.03.20 11:35
Собянин: новые тест-системы на COVID-19 поступят в лаборатории на этой неделе
.
  30.03.20 11:30
Эксперт: всеобщей самоизоляции в Москве пока достаточно для сдерживания COVID-19
.
  30.03.20 10:38
Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам
.
  30.03.20 10:26
Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года
.
  30.03.20 08:43
Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки
.
  30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
.
  30.03.20 06:25
Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket