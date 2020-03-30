Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в регионах ЦФО

30.03.20 11:07

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 марта. Interfax-Russia.ru - Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией выявлены в минувшие выходные в ряде регионов Центральной России, состояние здоровья заболевших удовлетворительное, сообщают региональные власти.

"В Ивановской области диагноз коронавирусная инфекция официально поставлен семи пациентам. Из них по пяти пациентам, у которых ранее были положительные экспресс-тесты, 28 марта пришло подтверждение диагноза из федеральных лабораторий. Все граждане с подтвержденным диагнозом находятся в боксах Первой городской клинической больницы, состояние у них удовлетворительное, всю необходимую терапию они получают", - приводятся в сообщении слова директора департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина.

По его словам, выявлены еще два человека с положительными экспресс-тестами на коронавирусную инфекцию. Это пациенты, которые входили в круг контактов врача-нейрохирурга областной больницы. "На сегодняшний день оба эти пациента находятся также в боксах Первой городской клинической больницы, самочувствие у них хорошее, необходимое лечение проводится", - отметил Фокин.

В Липецкой области общее число лиц с диагнозом "коронавирусная инфекция" выросло до шести человек.

"Выявлен ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией (29 марта - ИФ). Диагноз подтвердился у пациента, ранее помещённого в Липецкую областную инфекционную больницу с подозрением на выделение вируса. В настоящее время заболевший находится под наблюдением врачей и получает необходимое лечение. Состояние пациента удовлетворительное", - говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

В свою очередь, депутаты Липецкого облсовета по предложению руководителя исполнительной власти региона Игоря Артамонова увеличили объем средств резервного фонда администрации Липецкой области почти на 500 млн рублей. Эти средства в случае необходимости будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией - приобретение лекарств, дезинфицирующих средств, специального оборудования, тест-систем и профилактические меры.

Еще трое зараженных коронавирусом выявлено в Белгородской области, число зараженных COVID-19 в регионе выросло до пяти, сообщила журналистам в понедельник заместитель начальника департамента здравоохранения Белгородской области - начальник управления организации медицинской помощи Ирина Николаева.

"Из четырех зараженных мужчин трое покидали РФ, у одного факт выезда за пределы страны отсутствует. Выезжавшие находились на режиме самоизоляции. Это жители Белгородского, Шебекинского и Алексеевского районов", - сказала Николаева.

По ее словам, круг контактных лиц установлен.

Ранее сообщалось, что жительница Белгородской области была госпитализирована в Москве с коронавирусом. До этого она находилась в Италии, затем непродолжительное время - у своих родных в Белгороде, после чего приехала в Москву, где постоянно проживает. У неё была легкая степень тяжести заболевания. После выздоровления ее выписали. Контактировавшие с ней 14 человек, которые были госпитализированы в Белгороде, также здоровы и выписаны.

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша сообщил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в регионе выросло до трех.

"Сегодня мы получили результат направленного на проверку положительного теста одного из граждан, находящегося под карантином в связи с прибытием из страны с высоким уровнем распространения коронавируса. Результат был подтвержден", - написал он в соцсетях.

По его словам, заболевание проходит в легкой форме. У пациента весь период наблюдения остается нормальная температура.

"Таким образом на данный момент в области три подтвержденных случая заболевания. Один человек выздоровел и выписан. Два проходят специфическое лечение от коронавирусной инфекции. Болезнь протекает в легкой форме. В ближайшее время ожидаем их выздоровления", - отметил Шапша.