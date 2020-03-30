Власти Магаданской области выдают медицинские маски журналистам

30.03.20 11:11

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30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Магаданской области выделили 500 медицинских масок работникам СМИ региона, которые продолжают работу во время нерабочей недели.

"Правительством Магаданской области организована закупка масок для органов власти, учреждений, которые работают с населением. Сегодня прибыла первая партия таких масок - 100 тыс. штук. Было предложено выделить необходимое количество масок, хотя бы на первую неделю-две для работников СМИ, которые также находятся в зоне риска, посещают мероприятия, где находятся большое количество людей", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" министр внутренней, информационной и молодежной политики Магаданской области Максим Бродкин.

По его словам, на первую неделю выделено 500 масок для работников СМИ.

"В течение ближайшего времени, недели-десяти дней, должна подойти еще одна партия масок, из которой в дальнейшем будут выделяться новые маски для СМИ", - отметил Бродкин.

Он уточнил, также масками снабдят социальных работников, служащих учреждений, которые постоянно находятся в контакте с населением.

Как сообщалось, Союз журналистов России просил Роспотребнадзор и другие уполномоченные органы дать возможность представителям СМИ в приоритетном порядке получать индивидуальные средства защиты от коронавируса COVID-19.

"К сожалению, как показывает практика, средств защиты, включая медицинские маски, для наших коллег, работающих на местах, катастрофически не хватает. Например, согласно заявлениям руководства Москвы (а в столице сейчас наиболее сложная эпидемиологическая ситуация) средства защиты должны выдаваться, в первую очередь, социальным работникам и таксистам", - отмечают в СЖР.

В сообщении говорится, что многие сотрудники СМИ перешли на удаленный режим работы, однако журналисты новостных редакций телевидения, радио, газет и других информационных СМИ в силу производственной необходимости должны постоянно находиться "в поле", то есть на местах событий.