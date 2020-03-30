Число зараженных коронавирусом на Ставрополье достигло шести

30.03.20 11:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован на Ставрополье, шестой инфицированный в регионе проживает в Невинномысске, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в понедельник.

"В крае за сутки выявлено шесть подозрений на заболевание и одно подтверждение. То есть, на сегодня у нас в крае шесть заболевших и шесть анализов отправлены на подтверждение", - написал Владимиров на своей странице в инстаграме.

Он пояснил, что в Ставрополе пять заразившихся и один случай находится на подтверждении, в Невинномысске - один заразившийся и четверо ждут результатов анализов из Новосибирска. Также один случай направлен на подтверждение из Пятигорска.

Владимиров подчеркнул, что "все они продолжают находится в лечебных учреждениях края, в изолированных боксах".

"Заболевание у большинства пациентов протекает практически без симптомов", - уточнил глава края.

В целом на Ставрополье проведено 8,5 тыс. тестов на коронавирус.