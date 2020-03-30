Власти Сахалина готовят QR-коды для тех, кому разрешат выходить на улицу

30.03.20 11:39

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Специальные QR-коды выдадут на период ситуации с коронавирусом жителям Сахалинской области, которые обеспечивают жизнедеятельность региона, сообщает пресс-служба областного правительства в понедельник.

"Дано поручение - сформировать базу данных жителей, которые обеспечивают жизнедеятельность региона. Это работники органов власти, правоохранительных органов, медицинских и экстренных служб, предприятий пищевой промышленности, продовольственных магазинов, аптек и других жизненно важных организаций. Они получат специальные QR-коды, разрешающие выходить на работу и перемещаться по городу", - говорится в сообщении.

В пресс-служба областного правительства в понедельник также сообщили о развертывании дополнительного инфекционного госпиталя на базе санатория в пригороде Южно-Сахалинска, где готовят два обсерватора для изоляции прибывающих на Сахалин пассажиров авиарейсов и морских судов.

"Пациенты с подозрением на COVID-19 направляются в областной кожно-венерологический диспансер, там специально предусмотрено 85 коек. Еще 200 мест подготовлено в Долинской центральной районной больнице. Инфекционный госпиталь на 55 коек разворачивается в санатории "Синегорские минеральные воды", - говорится в сообщении.

В качестве обсервационных пунктов в Южно-Сахалинске используются детские лагеря отдыха "Юбилейный" и "Юный железнодорожник", гостиница "Спортивная". Готовятся еще два обсерватора более чем на 1 тыс. резервных мест в областном центре.

В настоящее время в сутки в регионе на коронавирус исследуют анализы 600 человек, лаборатории усилят кадрами, чтобы довести исследования до 1 тыс. человек в день. Также проверяют более 900 человек, прибывших на Сахалин за последние дни из других регионов. Чтобы эта работа шла быстрее, губернатор региона Валерий Лимаренко поручил направить в помощь Роспотребнадзору сотрудников областного правительства и подведомственных учреждений. Всех пассажиров обойдут по домам и возьмут экспресс-анализ на коронавирус.

Будет создан ситуационный центр при областном правительстве, который займется координацией работы по предотвращению коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в регионе выявлены четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жители региона, прибывающие в Сахалинскую область всеми авиарейсами и морскими судами, отправляются на двухнедельный карантин вместе с родственниками, которые никуда не выезжали, но проживают с ними в одной квартире. По громкоговорящей связи в областном центре и в других городах региона с понедельника ежедневно два раза в день сахалинцам будут напоминать о необходимости оставаться дома.