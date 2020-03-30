В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.03.20 11:41

Крымские леса закрыты для посещения на три недели на фоне пандемии коронавируса

© РИА Новости. Макс Ветров
30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма ввели запрет на посещение лесов после выявления там тысяч отдыхающих, несмотря на призывы к самоизоляции из-за нового коронавируса.

"Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30 марта, а именно - ввело на территории лесного фонда ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день", - сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин в понедельник на региональном оперативном штабе по COVID-19.

По его словам, за прошедшие выходные - 28 и 29 марта - порядка 7,5 тыс. человек отдохнули в лесах Крыма. С ними проведены разъяснительные беседы.

Ранее пресс-служба МЧС Крыма сообщала, что с 1 апреля в Крыму будет установлен летний пожароопасный период. Он предусматривает запрет на разведение костров.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю запрещена работа кафе, части магазинов, бассейнов, салонов красоты, парков, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под медицинским наблюдением на дому остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 15 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,5 тыс. человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 14:12
В Москве вырос спрос на "санкционку" и бензин
.
  30.03.20 12:45
Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
.
  30.03.20 11:53
Собянин пообещал ежедневно ужесточать контроль за соблюдением карантина
.
  30.03.20 11:35
Собянин: новые тест-системы на COVID-19 поступят в лаборатории на этой неделе
.
  30.03.20 11:30
Эксперт: всеобщей самоизоляции в Москве пока достаточно для сдерживания COVID-19
.
  30.03.20 10:38
Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам
.
  30.03.20 10:26
Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года
.
  30.03.20 08:43
Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки
.
  30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
.
  30.03.20 06:25
Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket