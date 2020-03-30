Крымские леса закрыты для посещения на три недели на фоне пандемии коронавируса

30.03.20 11:41

© РИА Новости. Макс Ветров

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма ввели запрет на посещение лесов после выявления там тысяч отдыхающих, несмотря на призывы к самоизоляции из-за нового коронавируса.

"Минприроды Крыма принято решение о закрытии лесов Крыма с 30 марта, а именно - ввело на территории лесного фонда ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств сроком на 21 календарный день", - сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин в понедельник на региональном оперативном штабе по COVID-19.

По его словам, за прошедшие выходные - 28 и 29 марта - порядка 7,5 тыс. человек отдохнули в лесах Крыма. С ними проведены разъяснительные беседы.

Ранее пресс-служба МЧС Крыма сообщала, что с 1 апреля в Крыму будет установлен летний пожароопасный период. Он предусматривает запрет на разведение костров.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю запрещена работа кафе, части магазинов, бассейнов, салонов красоты, парков, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под медицинским наблюдением на дому остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 15 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,5 тыс. человек.