Собянин пообещал ежедневно ужесточать контроль за соблюдением карантина

30.03.20 11:53

© РИА Новости. Максим Блинов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Москвы с каждым днем будут ужесточать контроль за соблюдением карантина, а к концу недели может быть создана информационная система, которая будет полностью отслеживать передвижения граждан, сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

"По мере разработки информационных систем мы с каждым днем будем все жестче контролировать эту ситуацию. Надеюсь, что к концу недели у нас будут информационные системы, которые позволят нам практически полностью контролировать передвижения граждан и профилактировать нарушения, которые могут возникать", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"Ждем также принятия федерального закона, который позволит более активно работать по этому вопросу", - добавил Собянин.

По словам мэра, принятые на федеральном уровне меры по борьбе с распространением коронавируса, в том числе введение нерабочей недели, дали столичным властям возможность "радикально усилить меры самоизоляции граждан".

Он обратил внимание на значительное сокращение потока людей в общественном транспорте.

"Тем не менее, даже по Москве мы видим около 20% граждан, которые прохладно восприняли эти меры. Поэтому после консультаций с вами, с руководством страны нами были приняты дополнительные решения по переводу на домашний режим самоизоляции не только групп риска - таких как пожилые люди или те, кто в последнее время приехали из заграницы, но и всех граждан, которые не задействованы в производстве, работе органов власти, других организаций и медицинских учреждений", - заметил Собянин.

"Это накладывает большую ответственность на граждан", - подчеркнул Собянин.