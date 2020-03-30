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30.03.20 12:12
Школьники в ЯНАО будут получать продуктовые наборы с доставкой на дом
"Решили, что с 6 апреля начнем доставлять продуктовые наборы учащимся, которые до перехода на дистанционный режим получали в школе бесплатное горячее питание. Это 75% ямальских школьников", - написал глава региона в своем инстаграме.
Пресс-службе губернатора ЯНАО сообщает, что продуктовый набор рассчитан на шесть дней, в нем есть все необходимое, чтобы родители дома могли приготовить горячий обед детям: крупы, мясные консервы, хлеб, масло, овощи и фрукты, чай и конфеты.
Семьи будут получать наборы еженедельно до тех пор, пока дети будут оставаться на дистанционном режиме обучения.
Всего в регионе проживают 75,5 тыс. школьников, у 11,5 тыс. из них нет компьютеров. Такие ученики получат нетбуки.
Кроме того, власти региона ведут переговоры с провайдерами, чтобы в ряде отдаленных поселений, где низкая скорость интернета, развернуть локальные сети.
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