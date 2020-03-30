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30.03.20 12:29
Число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в России выросло до 1836
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 302 в 35 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.
"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1836 случаев коронавирусной инфекции в 71 регионе", - добавили в штабе.
Наибольшее число новых случаев, как и ранее, отмечено в Москве - 212. На втором месте впервые оказалась Республика Коми с 15 новыми заболевшими. На третьем - Санкт-Петербург (+8). В Подмосковье 7 новых случаев, в Бурятии - 5, в Архангельской области - 4. По три новых случая в Белгородской, Псковской, Кировской областях, Адыгее и Дагестане.
По два новых случая во Владимирской, Ивановской, Рязанской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Саратовской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарии, Марий-Эл, Пермском и Красноярском краях. По одному новому случаю в Калужской, Липецкой, Тверской, Тульской, Калининградской, Оренбургской, Иркутской, Новосибирской областях, Калмыкии, Хакассии, а также в Ставропольском и Алтайском краях.
Один пациент с COVID-19 умер в Псковской области, общее число летальных исходов, ассоциированных с коронавирусом, выросло в целом по России до девяти, сообщает оперативный штаб.
"За сутки зафиксирован один летальный случай в Псковской области. За весь период умерло девять человек", - говорится в сообщении штаба.
По данным Роспотребнадзора, число сделанных в России тестов на коронавирус приближается к 350 тыс., под медицинским наблюдением остаются более 194 тыс. человек.
"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 292 тыс. 877 человек, по состоянию на 29 марта 2020 года под контролем остаются 194 тыс. 353 человека", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.
Там добавили, что по состоянию на 29 марта в России проведено 343 тыс. 523 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса.
Более четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день зарегистрировано 1534 случаев инфицирования новым коронавирусом в 66 регионах РФ. География расширяется. И хочу отметить, что больше 25% - это контактные по семье, контактные по пассажирскому транспорту и по работе", - сказала Попова на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Она пояснила, что почти 1100 зараженных - это лица, приехавшие из других стран, те, которые привезли в Россию инфекционное начало. "Которым они заразили своих коллег по работе и домашних - по семье", - сказала глава Роспотребнадзора.
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