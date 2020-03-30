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30.03.20 12:23
Нижегородские предприятия увеличат и освоят выпуск нового медоборудования в связи с COVID-19
Нижний Новгород. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ - Несколько предприятий Нижегородской области расширяют производство медоборудования и освоят выпуск новых видов приборов, которые могут применяться в том числе для профилактики коронавирусной инфекции.
Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщает, что в регионе расширяется производство кварцевых излучателей, бактерицидных рециркуляторов и осваивается выпуск наркозно-дыхательных аппаратов, потребность в которых возросла в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.
Так, ПАО "Горьковский завод аппаратуры связи им. А.С.Попова" серийно выпускает кварцевые излучатели (предназначены для дезинфекции помещений), которыми планирует обеспечить региональные учреждения и предприятия. АО "Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина" и ПАО "Завод им. Г.И.Петровского" обладают технологическими и конструкторскими возможностями для разработки и производства бактерицидного рециркулятора, уже выпустили его опытные образцы.
"Мы договорились с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым о возможности поставок бактерицидных ламп, необходимых для начала выпуска излучателей на Арзамасском приборостроительном заводе и Заводе имени Петровского. Параллельно ведем поиски альтернативных поставщиков источников света. В то же время Завод Петровского сейчас оперативно организует сертификацию промышленных и бытовых рециркуляторов, предназначенных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Глеба Никитина.
Таким оборудованием планируют обеспечивать учебные заведения Нижнего Новгорода.
Кроме того, "Завод им.Г.И.Петровского" готов освоить и начать производство наркозно-дыхательного аппарата на основе конструкторской документации, переданной ООО "Аэлита". Опытный образец будет создан в Нижнем Новгороде в ближайшие дни, после чего начнутся испытания и сертификация.
Также совместно с промышленными предприятиями прорабатывается возможность изготовления компонентов, которые требуются для выпуска аппаратов искусственной вентиляции легких. В частности, планируется организовать поставку пластиковых деталей из Дзержинска.
Кроме того, дзержинское ООО "Лега" намерено увеличить выпуск дезинфицирующих средств в объеме 200 тонн в месяц для нужд нижегородских предприятий переработки сельхозпродукции, образовательных, социальных и медицинских организаций. ООО "НПК "Астат" разработало рецептуру антисептика - дезинфицирующего средства, которое используется в сфере медицинского обслуживания для предотвращения передачи патогенных микроорганизмов, для соблюдения правил гигиены рук. Уже налажен выпуск этой продукции в объеме 10 тыс. литров в день. Осуществляется отгрузка на предприятия региона. ООО "НПК "Астат" готово поставлять антисептик и в розничные сети - в таре 1,25 л.
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