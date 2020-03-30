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30.03.20 12:37
Роспотребнадзор совместно с МВД контролируют 737 тыс. россиян на самоизоляции
"Не прекращается поток из инфицированных, зараженных стран, стран с неблагополучной эпидемической ситуацией в РФ. На сегодняшний день вместе с органами внутренних дел мы контролируем порядка 737 тыс. россиян, которые находятся под самоизоляцией, и обеспечение этой самоизоляции представляется значимой проблемой", - сказала Попова заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. "Первые двое суток вместе с министерством внутренних дел удается обеспечить и взять под контроль порядка 82% всех въехавших, они объявляются. И еще около 20% оставшихся - это временное пересечение территории РФ до достижения места их окончательного пребывания", - сообщила она.
"Вместе с министерством внутренних дел в течение трех суток практически всех удается взять под контроль",- отметила она.
По ее словам, система контроля станет еще более эффективной. Ее предлагается обсудить на заседании в понедельник.
"Но я уверена, что та система, которая сегодня предложена и которую, я уверена, мы еще сегодня успеем обсудить, даст более серьезный эффект в более короткий период",- сказала глава Роспотребнадзора.
Она поблагодарила за то, что так быстро эта система была создана. "Предложение только прозвучало - результат уже есть", - сказала Попова.
"Сегодня значимое количество наших сограждан возвращается из разных стран, стран с эпидемически неблагоприятной ситуацией, и это еще один вызов, который нам нужно преодолеть", - заявила Попова на президиуме координационного совета по противодействию коронавирусу в пятницу.
23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ организовать создание системы отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом, которая будет функционировать на основе данных сотовых операторов о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Минкомсвязи должно исполнить поручение до 27 марта.
Система, в частности, должна будет оповещать граждан о факте контакта с больным коронавирусом через рассылку соответствующих сообщений. В рассылке должно быть указание на необходимость самоизоляции и предоставление данных в оперативные штабы субъектов РФ.
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