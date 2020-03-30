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30.03.20 12:42

Уголовное дело возбуждено против крымчанина, нарушившего самоизоляцию

© РИА Новости. Илья Питалев
30 марта. Interfax-Russia.ru - Первое уголовное дело возбуждено в отношении зараженного коронавирусом жителя Крыма, который нарушил режим самоизоляции, сообщил заместитель начальника полиции республики Александр Смаглин.

"Уголовное дело уже возбуждено в отношении гражданина, который не соблюдал установленные требования самоизоляции и заразил человека", - сказал Смаглин в понедельник на региональном оперативном штабе по COVID-19.

Уголовное дело возбуждено по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе МВД Крыма.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, озвученным на заседании штаба в воскресенье, речь идет о первом незавозном случае коронавируса в Крыму.

"По предварительному эпидрасследованию установлено, что данное лицо заразилось в результате осмотра заболевшего человека, который не соблюдал принцип самоизоляции, а посетил медицинский центр", - сказала руководитель управления Наталья Пеньковская.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю запрещена работа кафе, части магазинов, бассейнов, салонов красоты, парков, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под меднаблюдением на дому остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 15 жителей республики и пяти севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,5 тысячи человек.

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