Мокрый снег вернется в Петербург

30.03.20 12:53

© РИА Новости. Вадим Жернов

30 марта. Interfax-Russia.ru - В Петербурге и Ленинградской области на предстоящей неделе будет преобладать циклонический характер погоды, сообщили "Интерфаксу" в городском Гидрометцентре в понедельник.

В большинстве районов пройдут осадки: ночью преимущественно в виде снега и мокрого снега, днём в виде дождя и мокрого снега.

Ожидается западный, юго-западный ветер 7-12 м/с, порывами 15-18 м/с.

В Ленинградской области ночью будут преобладать отрицательные температуры до минус 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 1-7.

В Петербурге ночью до минус 3, днем до плюс 1-3, в конце недели потеплеет до 6 градусов тепла.