ДОСААФ запретил полеты своей авиации и закрыл технические кружки

30.03.20 12:55

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Все полеты авиации ДОСААФ, за исключением необходимых для контроля за чрезвычайными ситуациями, запрещены из-за распространения коронавируса, сообщили в организации.

"В указанный период запрещается проведение полетов авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

Кроме этого, запрещается "деятельность стрелковых, военно-патриотических и иных клубов, секций, технических кружков и музеев, а также проведение массовых спортивных и иных мероприятий, организуемых оборонным обществом".

Запрет действует с 28 марта по 5 апреля 2020 года. В этот период также остановлена работа Московского и Шахтинского авиаремонтных заводов оборонного общества.

"В Центральном совете ДОСААФ России на период до 14 апреля 2020 года вводится частично удаленный режим работы сотрудников", - подчеркнули в обществе.

В обществе также сообщили о создании Штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Вместе с тем, в ДОСААФ России продолжается работа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ России в рамках подготовки по ВУС переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий", - добавили в обществе.

Занятия по практическому вождению проходят с соблюдением мер противовирусной защиты, отметили в обществе. Инструкторы и обучаемые находится в медицинских масках, органы управления автотранспорта дезинфицируются при каждой смене обучаемых.

"Практические занятия проводятся по принципу "Один мастер - один обучаемый", а численность учебных групп сокращена до трех человек", - отмечается в сообщении.

ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) существовало в СССР в период с 1927 по 1948 годы. В задачи общества входили укрепление обороноспособности страны, развитие авиационной и химической промышленности, применение химии в сельском хозяйстве, проведение военной подготовки населения Советского Союза. Правопреемником ОСОАВИАХИМ стало ДОСААФ СССР.

ДОСААФ России - общественно-государственное объединение, целью которого является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.

ДОСААФ занимается обучением управлению автомобилем, пилотированию воздушного транспорта, парашютному транспорту, стрельбе. Также общество готовит военнослужащих для Минобороны по военно-учетным специальностям.