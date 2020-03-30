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30.03.20 12:55
ДОСААФ запретил полеты своей авиации и закрыл технические кружки
"В указанный период запрещается проведение полетов авиации ДОСААФ России, за исключением полетов по предупреждению чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Кроме этого, запрещается "деятельность стрелковых, военно-патриотических и иных клубов, секций, технических кружков и музеев, а также проведение массовых спортивных и иных мероприятий, организуемых оборонным обществом".
Запрет действует с 28 марта по 5 апреля 2020 года. В этот период также остановлена работа Московского и Шахтинского авиаремонтных заводов оборонного общества.
"В Центральном совете ДОСААФ России на период до 14 апреля 2020 года вводится частично удаленный режим работы сотрудников", - подчеркнули в обществе.
В обществе также сообщили о создании Штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Вместе с тем, в ДОСААФ России продолжается работа по подготовке граждан по военно-учетным специальностям. С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки проведение теоретических занятий в образовательных учреждениях ДОСААФ России в рамках подготовки по ВУС переведено на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий", - добавили в обществе.
Занятия по практическому вождению проходят с соблюдением мер противовирусной защиты, отметили в обществе. Инструкторы и обучаемые находится в медицинских масках, органы управления автотранспорта дезинфицируются при каждой смене обучаемых.
"Практические занятия проводятся по принципу "Один мастер - один обучаемый", а численность учебных групп сокращена до трех человек", - отмечается в сообщении.
ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) существовало в СССР в период с 1927 по 1948 годы. В задачи общества входили укрепление обороноспособности страны, развитие авиационной и химической промышленности, применение химии в сельском хозяйстве, проведение военной подготовки населения Советского Союза. Правопреемником ОСОАВИАХИМ стало ДОСААФ СССР.
ДОСААФ России - общественно-государственное объединение, целью которого является содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности.
ДОСААФ занимается обучением управлению автомобилем, пилотированию воздушного транспорта, парашютному транспорту, стрельбе. Также общество готовит военнослужащих для Минобороны по военно-учетным специальностям.
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