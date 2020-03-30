Спортсмены из регионов ПФО через соцсети призывают жителей тренироваться дома

30.03.20 13:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Спортсмены из разных регионов Приволжского федерального округа разместили в соцсетях видео своих домашних тренировок, предложив жителям поддерживать физическую форму, не выходя из квартир.

Так в Саратове известные спортсмены начали флешмоб в инстаграме. Видео своих тренировок уже выставили бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию Артем Терехов, серебряный призер первенства мира по дзюдо среди кадетов Лилия Нугаева, мастер спорта РФ по каратэ Анна Щербина.

"Мы не унываем и не сдаемся, двигаемся только вперед, используем самоизоляцию с пользой", - подписали спортсмены свои видеоролики в инстаграме с хэштегом #тренируйтесьдома, предложив всем желающим "не оставаться равнодушными и выкладывать свои домашние тренировки".

Обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин вывесил на балконе квартиры в Уфе баннер с хэштегом #сидимдома. Об этом сам силач сообщил в соцсетях.

"Друзья, очень вас прошу отнеситесь серьезно. Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот", - написал он в инстаграме.

Защитник казанского ФК "Рубин" Олег Данченко показал, как поддерживать форму в домашних условиях.

"Карантин карантином, а тренировки никто не отменял! Любимая в теме", - подписал игрок видео домашней тренировки, размещённой в соцсети.

В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал заниматься спортом в режиме самоизоляции, сделав на видео в своем инстаграме 50 отжиманий.

"Всем привет, сидим дома. Но и дома можно заниматься физической культурой. Тренажеры, скакалки, беговые дорожки, гимнастические коврики вам в помощь. Давайте заниматься спортом дома. Давайте приведем себя в надлежащую физическую форму. Тем более, что предстоящие нерабочие дни создают для этого все возможности. Вперед за собственным здоровьем", - сказал Азаров.