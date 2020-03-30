|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.03.20 13:05
Спортсмены из регионов ПФО через соцсети призывают жителей тренироваться дома
Так в Саратове известные спортсмены начали флешмоб в инстаграме. Видео своих тренировок уже выставили бронзовый призер чемпионата Европы по фехтованию Артем Терехов, серебряный призер первенства мира по дзюдо среди кадетов Лилия Нугаева, мастер спорта РФ по каратэ Анна Щербина.
"Мы не унываем и не сдаемся, двигаемся только вперед, используем самоизоляцию с пользой", - подписали спортсмены свои видеоролики в инстаграме с хэштегом #тренируйтесьдома, предложив всем желающим "не оставаться равнодушными и выкладывать свои домашние тренировки".
Обладатель титула самого сильного человека России Эльбрус Нигматуллин вывесил на балконе квартиры в Уфе баннер с хэштегом #сидимдома. Об этом сам силач сообщил в соцсетях.
"Друзья, очень вас прошу отнеситесь серьезно. Побудьте дома, не ведите себя безответственно! Не гуляйте в общественных местах! Это касается нас всех. Давайте мы победим вирус, а не наоборот", - написал он в инстаграме.
Защитник казанского ФК "Рубин" Олег Данченко показал, как поддерживать форму в домашних условиях.
"Карантин карантином, а тренировки никто не отменял! Любимая в теме", - подписал игрок видео домашней тренировки, размещённой в соцсети.
В свою очередь губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал заниматься спортом в режиме самоизоляции, сделав на видео в своем инстаграме 50 отжиманий.
"Всем привет, сидим дома. Но и дома можно заниматься физической культурой. Тренажеры, скакалки, беговые дорожки, гимнастические коврики вам в помощь. Давайте заниматься спортом дома. Давайте приведем себя в надлежащую физическую форму. Тем более, что предстоящие нерабочие дни создают для этого все возможности. Вперед за собственным здоровьем", - сказал Азаров.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket