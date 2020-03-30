Еще у семи жителей Подмосковья выявлен коронавирус

30.03.20 13:07

© РИА Новости. Пресс-служба Роспотребнадзора

30 марта. Interfax-Russia.ru - Количество случаев заболевания коронавирусом в Московской области выросло до 119, сообщает региональный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новым коронавирусом (Covid-19).

"Еще семь новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья. Таким образом, всего на данный момент в регионе зафиксировано 119 случаев заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Десять пациентов выписаны из стационаров после выздоровления.

Ранее власти Подмосковья приняли решение об ужесточении ограничительных мер в Подмосковье в связи с распространением коронавируса, жителей региона обязали оставаться дома, за исключением ряда случаев.