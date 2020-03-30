Досрочная Всероссийская перепись населения на Чукотке откладывается из-за COVID-19

30.03.20 13:09

© РИА Новости. Павел Львов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Начало всероссийской переписи населения, которое должно было стартовать на Чукотке 1 апреля, откладывается на неопределенный срок из-за коронавируса.

"Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года в отдаленных и труднодоступных территориях Чукотки откладывается до нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщили агентству "Интерфакс-Дальний Восток" в оперативном штабе по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Чукотском автономном округе.

Решение принято на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции.

Отмечается, что округ должен был первым в России провести перепись населения. Она была запланирована на период с 1 апреля по 1 мая и должна была охватить все труднодоступные населенные пункты региона.

Как сообщалось, всероссийская перепись населения - 2020 пройдет с 1 по 27 октября.

Начало переписи для отдаленных и труднодоступных районов России было запланировано на 1 апреля.

В Чукотском автономном округе действует режим повышенной готовности. В регионе введено ограничение на проведение массовых мероприятий, некоторые организации и предприятия частично перешли на работу в дистанционной форме.

С 30 марта приостановлена работа объектов розничной торговли, за исключением аптек и продовольственных магазинов первой необходимости. Закрыты все досуговые заведения и общепиты, за исключением обслуживания на вынос.