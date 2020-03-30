|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.03.20 13:13
Челябинская область дополнительно премирует медиков в период эпидемии по коронавирусу
"Мы окажем дополнительную поддержку нашим медикам, тем, кто стоит сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Речь идет в первую очередь о работниках инфекционных отделений, при этом мы понимаем, что существенная дополнительная нагрузка и у всего первичного звена, поэтому рассматриваем меры стимулирования работников всех медицинских учреждений", - сказал Текслер.
Он уточнил, что регион сделал заявку на дополнительной финансирование в федеральный центр, а также область будет изыскивать резервы у себя в бюджете.
Также, по сведениям главы региона, в настоящее время в области тестированием на коронавирус занимается семь лабораторий. В случае необходимости они совместно могут проводить 2,5 тыс. тестов. П
"Пока максимально мы делали 900 тестов за сутки. Запас у нас есть, сейчас мы имеем 6,5 тыс. тестов и еще 5 тыс. получим", - отметил глава региона.
Кроме того, по его информации, в понедельник Челябинск получит 100 тыс. медицинских масок, сшитых на спецпредприятии в Еманжелинске. Еще порядка 1,5 млн масок область планирует получить к 3 апреля по заявке в федеральный центр.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket