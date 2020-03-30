Челябинская область дополнительно премирует медиков в период эпидемии по коронавирусу

30.03.20 13:13

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Челябинской области рассматривают возможность увеличения фонда оплаты труда и премирования медицинских работников в связи с увеличившейся нагрузкой в период эпидемии, сообщил губернатора области Алексей Текслер журналистам в понедельник.

"Мы окажем дополнительную поддержку нашим медикам, тем, кто стоит сегодня на передовой борьбы с коронавирусом. Речь идет в первую очередь о работниках инфекционных отделений, при этом мы понимаем, что существенная дополнительная нагрузка и у всего первичного звена, поэтому рассматриваем меры стимулирования работников всех медицинских учреждений", - сказал Текслер.

Он уточнил, что регион сделал заявку на дополнительной финансирование в федеральный центр, а также область будет изыскивать резервы у себя в бюджете.

Также, по сведениям главы региона, в настоящее время в области тестированием на коронавирус занимается семь лабораторий. В случае необходимости они совместно могут проводить 2,5 тыс. тестов. П

"Пока максимально мы делали 900 тестов за сутки. Запас у нас есть, сейчас мы имеем 6,5 тыс. тестов и еще 5 тыс. получим", - отметил глава региона.

Кроме того, по его информации, в понедельник Челябинск получит 100 тыс. медицинских масок, сшитых на спецпредприятии в Еманжелинске. Еще порядка 1,5 млн масок область планирует получить к 3 апреля по заявке в федеральный центр.