В Калининградской области вводится режим полной самоизоляции

30.03.20 13:23

© РИА Новости. Владимир Астапкович

30 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Калининградской области вводит режим полной самоизоляции, сообщил журналистам губернатор региона Антон Алиханов в понедельник.

"Мы вводим режим самоизоляции по примеру Москвы с начала завтрашнего дня - нуля часов", - сказал Алиханов.

По его словам, в области по состоянию на 30 марта обследовано на коронавирус 3 тыс. 719 человек, из них выявлено 11 случаев заражения (два человек выздоровели), остаются под медицинским наблюдением 1 тыс. 620 человек, в том числе 21 в специальном учреждении "Паруса надежды".

Но есть и условно зараженные, порядка 10 человек, анализы которых требуют подтверждения. Среди них - один заболевший врач, который заразился уже в Калининградской области, отметил губернатор.