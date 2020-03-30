Среди российских сенаторов не нашлось инфицированных коронавирусом

30.03.20 13:42

© РИА Новости. Владимир Федоренко

30 марта. Interfax-Russia.ru - Тестирование в Совете Федерации на коронавирус не выявило ни одного положительного результата, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

"По итогам организованного в конце прошлой недели тестирования на коронавирус среди сенаторов и сотрудников аппарата положительных результатов тестов не выявлено. Тестирование продолжается в постоянном режиме, так как Совет Федерации не прекращает работу", - говорится в сообщении пресс-службы СФ.

В том числе и в понедельник пройдут медицинскую проверку на COVID-19 все сенаторы, лично участвующие в мероприятиях комитетов.

Как отметили в Совете Федерации, на текущей неделе предстоит заседание верхней палаты, и здесь ответственно относятся к рекомендациям для недопущения распространения инфекции. "Помещения, лестницы и лифты в зданиях Совета Федерации проходят регулярную санитарную обработку, у входа в обязательном порядке измеряют температуру, в холлах всех этажей установлены диспенсеры с антисептиком", - говорится в сообщении.

В связи с профилактическими мерами здания Совета Федерации закрыты для посетителей, чей визит не связан с непосредственным обеспечением парламентского процесса, отменены экскурсии, ограничен доступ представителей СМИ.

"Вместе с тем информационная открытость остается приоритетом для сенаторов. Для ее обеспечения в сложившейся ситуации организованы прямые трансляции ряда заседаний комитетов, совещаний и других мероприятий на официальном интернет-сайте СФ, на телеканале Совета Федерации "ВМЕСТЕ-РФ" и в социальных сетях", - отметили в пресс-службе.