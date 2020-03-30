В режиме изоляции: Россия ограничила авиасообщение со всеми странами
  
Процесс небыстрый: клинические испытания вакцины от коронавируса начнут через 5-6 месяцев
   
До 7 лет: в России ужесточат уголовную и административную ответственность за нарушение карантина
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Общество все новости
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
30.03.20 13:44

Ряд авиакомпаний отменила внутренние рейсы в/из аэропорта Архангельска

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
30 марта. Interfax-Russia.ru - Ряд авиакомпаний отменяют внутренние рейсы в/из аэропорта Архангельска из-за сокращения пассажиропотока, сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Архангельск".

Так, 1 апреля Smartavia отменила рейс 5N307 Архангельск-Нарьян-Мар и обратный 5N308, с 29 марта до 7 апреля - рейсы 5N120 Архангельск-Москва и 5N119 Москва-Архангельск, 3 апреля - рейс 5N115 Архангельск-Москва, с 31 марта по 2 апреля - рейс 5N145 Архангельск-Санкт-Петербург и обратный 5N322.

"Аэрофлот" отменил рейсы SU1338 Москва-Архангельск и SU1339 Архангельск Москва - с 31 марта по 5 апреля, а авиакомпания "Россия" с 29 марта по 12 апреля - рейсы FV6304 Архангельск-Санкт-Петербург и FV6303 Санкт-Петербург-Архангельск.

Авиакомпания "Северсталь" отменила рейсы D222 из Мурманска и обратный D253 30 марта и все рейсы на Петрозаводск и обратно - с 29 марта по 27 апреля.

Все остальные внутренние рейсы выполняются по расписанию. До 24 апреля в аэропорту Архангельск отменены все международные рейсы. Все службы аэропорта Архангельск работают в штатном режиме.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

АО "Аэропорт Архангельска" принадлежит на 51% Росимуществу, 24% владеет минимущества Архангельской области, 18,55% принадлежит гражданам России, 3,94% - ООО "Северлизинг", 2,5% - ООО "Авиасервис".

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.03.20 14:12
В Москве вырос спрос на "санкционку" и бензин
.
  30.03.20 12:45
Большинство новых заболевших COVID-19 в Москве - молодые люди от 18 до 40 лет
.
  30.03.20 11:53
Собянин пообещал ежедневно ужесточать контроль за соблюдением карантина
.
  30.03.20 11:35
Собянин: новые тест-системы на COVID-19 поступят в лаборатории на этой неделе
.
  30.03.20 11:30
Эксперт: всеобщей самоизоляции в Москве пока достаточно для сдерживания COVID-19
.
  30.03.20 10:38
Мишустин: ужесточение карантина в Москве - продолжение политики президентам
.
  30.03.20 10:26
Более 24 тысяч москвичей переехали по программе реновации за два года
.
  30.03.20 08:43
Два человека с коронавирусом умерли в московской больнице за сутки
.
  30.03.20 07:40
МЧС предупреждает москвичей о метели и гололедице
.
  30.03.20 06:25
Карантин вводится в Москве и Подмосковье для всех, покидать жилье можно только по веским причинам


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket