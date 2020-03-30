Ряд авиакомпаний отменила внутренние рейсы в/из аэропорта Архангельска

30.03.20 13:44

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

30 марта. Interfax-Russia.ru - Ряд авиакомпаний отменяют внутренние рейсы в/из аэропорта Архангельска из-за сокращения пассажиропотока, сообщает пресс-служба АО "Аэропорт Архангельск".

Так, 1 апреля Smartavia отменила рейс 5N307 Архангельск-Нарьян-Мар и обратный 5N308, с 29 марта до 7 апреля - рейсы 5N120 Архангельск-Москва и 5N119 Москва-Архангельск, 3 апреля - рейс 5N115 Архангельск-Москва, с 31 марта по 2 апреля - рейс 5N145 Архангельск-Санкт-Петербург и обратный 5N322.

"Аэрофлот" отменил рейсы SU1338 Москва-Архангельск и SU1339 Архангельск Москва - с 31 марта по 5 апреля, а авиакомпания "Россия" с 29 марта по 12 апреля - рейсы FV6304 Архангельск-Санкт-Петербург и FV6303 Санкт-Петербург-Архангельск.

Авиакомпания "Северсталь" отменила рейсы D222 из Мурманска и обратный D253 30 марта и все рейсы на Петрозаводск и обратно - с 29 марта по 27 апреля.

Все остальные внутренние рейсы выполняются по расписанию. До 24 апреля в аэропорту Архангельск отменены все международные рейсы. Все службы аэропорта Архангельск работают в штатном режиме.

С 27 марта Россия полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Теперь перевозчики смогут выполнять только вывозные рейсы для возвращения пассажиров домой.

АО "Аэропорт Архангельска" принадлежит на 51% Росимуществу, 24% владеет минимущества Архангельской области, 18,55% принадлежит гражданам России, 3,94% - ООО "Северлизинг", 2,5% - ООО "Авиасервис".