Меры поддержки малого бизнеса введут в КЧР из-за коронавируса

30.03.20 13:48

© РИА Новости. Антон Денисов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Карачаево-Черкесии на фоне ситуации с коронавирусом окажут дополнительную поддержку малому и среднему бизнесу республики.

"Правительство Карачаево-Черкесии в ближайшее время примет на региональном уровне те меры поддержки, которые мы окажем малому и среднему бизнесу", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов в своем обращении к жителям региона.

Принимаемые меры позволят снизить экономические риски и нагрузку на малый и средний бизнес.